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Американские десантники высадились в Эстонии
Источник материала: ОНТ
Воздушный десант США высадился в Эстонии для проведения крупнейших за последние 25 лет учений,
Более 700 военнослужащих американских ВДВ десантировались в местечке Нурмси Ярваского уезда, туда же были сброшено военное снаряжение и техника.
Высадка десанта была произведена в обстановке, максимально приближенной к реальной. За ходом учения следила президент Эстонии Керсти Кальюланд.
Учения Swift Response, которые проходят на территории Эстонии, начались 5 мая. Участие в них принимают Силы обороны Эстонии, США и Великобритании. Swift Response – часть крупнейших за четверть века учений армии США на территории Европы, они пройдут в 16 странах, при участии 28 тысяч военнослужащих.
Фото: Pixabay
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Воздушный десант США высадился в Эстонии для проведения крупнейших за последние 25 лет учений, передаёт ТАСС. Более 700 военнослужащих американских ВДВ...
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