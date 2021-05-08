Американские десантники высадились в Эстонии

Источник материала: ОНТ

Воздушный десант США высадился в Эстонии для проведения крупнейших за последние 25 лет учений, передаёт ТАСС.

Более 700 военнослужащих американских ВДВ десантировались в местечке Нурмси Ярваского уезда, туда же были сброшено военное снаряжение и техника.

Высадка десанта была произведена в обстановке, максимально приближенной к реальной. За ходом учения следила президент Эстонии Керсти Кальюланд.

Учения Swift Response, которые проходят на территории Эстонии, начались 5 мая. Участие в них принимают Силы обороны Эстонии, США и Великобритании. Swift Response – часть крупнейших за четверть века учений армии США на территории Европы, они пройдут в 16 странах, при участии 28 тысяч военнослужащих.

Фото: Pixabay

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