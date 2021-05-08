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Американские десантники высадились в Эстонии

08.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американские десантники высадились в Эстонии

Воздушный десант США высадился в Эстонии для проведения крупнейших за последние 25 лет учений, передаёт ТАСС.

Более 700 военнослужащих американских ВДВ десантировались в местечке Нурмси Ярваского уезда, туда же были сброшено военное снаряжение и техника.

Высадка десанта была произведена в обстановке, максимально приближенной к реальной. За ходом учения следила президент Эстонии Керсти Кальюланд.

Учения Swift Response, которые проходят на территории Эстонии, начались 5 мая. Участие в них принимают Силы обороны Эстонии, США и Великобритании. Swift Response – часть крупнейших за четверть века учений армии США на территории Европы, они пройдут в 16 странах, при участии 28 тысяч военнослужащих.

Фото: Pixabay

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Воздушный десант США высадился в Эстонии для проведения крупнейших за последние 25 лет учений, передаёт ТАСС. Более 700 военнослужащих американских ВДВ...
 
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