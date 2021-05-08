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Более 70 тыс. человек в китайской провинции оказались в зоне бедствия из-за ливней
Источник материала: ОНТ
Сильные ливни могут вызвать наводнения в китайской провинции Хунань, откуда эвакуировано около 2 тыс. человек, более 70 тысяч находятся в зоне бедствия
Дав десятка городов провинции пострадали от продолжительных ливней. Уровень воды в местных реках поднялся на 1-6 м, что может стать причиной наводнений.
Спасатели эвакуировали из городов Хунань но около 2 тыс. человек.
Фото: БЕЛТА
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Сильные ливни могут вызвать наводнения в китайской провинции Хунань, откуда эвакуировано около 2 тыс. человек, более 70 тысяч находятся в зоне бедствия передаёт...
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