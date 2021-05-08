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Более 70 тыс. человек в китайской провинции оказались в зоне бедствия из-за ливней

08.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 70 тыс. человек в китайской провинции оказались в зоне бедствия из-за ливней

Сильные ливни могут вызвать наводнения в китайской провинции Хунань, откуда эвакуировано около 2 тыс. человек, более 70 тысяч находятся в зоне бедствия передаёт БЕЛТА.

Дав десятка городов провинции пострадали от продолжительных ливней. Уровень воды в местных реках поднялся на 1-6 м, что может стать причиной наводнений.

Спасатели эвакуировали из городов Хунань но около 2 тыс. человек.

Фото: БЕЛТА

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Сильные ливни могут вызвать наводнения в китайской провинции Хунань, откуда эвакуировано около 2 тыс. человек, более 70 тысяч находятся в зоне бедствия передаёт...
 
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