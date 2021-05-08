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Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур

08.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур

В Роксберге (Австралия) сотрудником службы по отлову змей на крыше одного из жилых домов были собраны 50 змеиных шкур. Об этом в Facebook проинформировала организация Sunshine Coast Snake Catchers.

Владельцы дома обнаружили, что на их крыше находятся змеи. Они вызвали специалиста. На вызов приехал мужчина по имени Дейв, он вытащил около 50 змеиных шкур.


Представители Sunshine Coast Snake Catchers сообщили изданию Daily Mail, что найденные шкуры принадлежат неядовитым змеям.

Специалисты обратили внимание, что на крышах домов они находили и по 100 шкур змей. Также они отметили, что змеи отлично «подходят» для чердаков жилых домов, так как съедают грызунов и тем самым спасают людей от вредителей.

Фото: Facebook / Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

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В Роксберге (Австралия) сотрудником службы по отлову змей на крыше одного из жилых домов были собраны 50 змеиных шкур. Об этом в Facebook проинформировала организация...
 
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