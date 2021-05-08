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Американская слониха будет судиться с зоопарком

08.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американская слониха будет судиться с зоопарком

Нью-Йорский апелляционный суд принял к рассмотрению иск от слонихи Хэппи о законности ее пребывания в зоопарке, рассказывает РИА «Новости».

Судебное разбирательство по вопросу законности содержания слонихи в зоопарке Бронкса было начато ещё в 2018 году. Тогда зоозащитники подали петицию с требованием признать за животным право на физическую свободу и возможности переезда из зоопарка в заповедник слонов.

Слониха Хэппи стала первым в мире представителем своего вида, чья свобода и пребывания в зоопарке обсуждалась в суде. В 2018 году суд первой инстанции отклонил ходатайство, представленное зоозащитниками от имени слона. В 2021-м иск будет рассмотрен апелляционным судом Нью-Йорка.

«Начав борьбу за права не-человека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хэппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке», – сказано в заявлении зоозащитного фонда.

К слову, онлайн-петицию с требованием позволить Хэппи жить в заповеднике вместе со своими сородичами, поддержали более 1,5 млн человек.

Фото: Pixabay

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Нью-Йорский апелляционный суд принял к рассмотрению иск от слонихи Хэппи о законности ее пребывания в зоопарке, рассказывает РИА «Новости». Судебное...
 
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