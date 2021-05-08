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Вертолет Ingenuity на Марсе впервые переместился на новое место
Источник материала: ОНТ
На Марсе вертолет Ingenuity совершил свой пятый полет и впервые перелетел на новое место. Об этом
По сведениям агентства, полет стартовал 7 мая в 15:26 по времени восточного побережья США (22:26 по минскому времени), его длительность составила 108 секунд. Аппарат за это время переместился в южном направлении на 129 метров. Вертолет набирал высоту 10 метров и перед посадкой сделал цветные снимки высокого качества.
После четырех предыдущих полетов Ingenuity всегда возвращался на место взлета.
Фото: NASA/JPL-Caltech
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На Марсе вертолет Ingenuity совершил свой пятый полет и впервые перелетел на новое место. Об этом информирует NASA. По сведениям агентства, полет стартовал 7 мая в 15:26 по...
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