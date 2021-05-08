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Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин
Источник материала: ОНТ
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «
По словам медика, понижение уровня гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными потерями крови по естественным причинам.
Мясников акцентировал внимание, что при железодефицитной анемии любой степени мужчины должны обращаться за помощью к врачам.
Фото: Pixabay
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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что у мужчин железодефицитная анемия...
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