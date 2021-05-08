Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин

Источник материала: ОНТ

Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала « Россия 1 », что у мужчин железодефицитная анемия может быть симптомом рака кишечного тракта.

По словам медика, понижение уровня гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными потерями крови по естественным причинам.

Мясников акцентировал внимание, что при железодефицитной анемии любой степени мужчины должны обращаться за помощью к врачам.

Фото: Pixabay

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