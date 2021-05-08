Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 9 мая Температура воздуха при заморозках в ночные часы составит от нуля до минус 3.

Как сообщили UDF в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, утром 9 мая местами ожидается туман, днем будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.Температура воздуха при заморозках в ночные часы составит от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.