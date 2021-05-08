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СМИ сообщают о задержании лидера стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна
Источник материала: UDF
Стачком «Беларуськалия» в августе 2020-го, Анатолий Бокун крайний слева / Из архива Еврорадио
«Он успел написать, что его задерживают...», - сказал собеседник портала.
Ранее в телеграм-канале стачкома ОАО «Беларуськалий» появилась информация от самого Бокуна, который сообщал, что «неизвестные блокировали его в доме у родителей, вероятнее всего будут задерживать».
На этой неделе в интервью «Народной воле» Анатолий Бокун рассказал, что норвежский партнер «Беларуськалия», компания Yara, решила отправить на белорусское предприятие своего представителя для наблюдения за ситуацией.
По словам Бокуна, на днях он общался по видеосвязи с гендиректором Yara Свенсоном Туре Холзетером. Разговор состоялся по инициативе норвежской стороны.
Во время этой беседы, по словам лидера стачкома, гендиректор Yara и сообщил новость: «их представителя решено делегировать в Солигорск. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода».
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Неизвестные блокировали его в доме у родителей.
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