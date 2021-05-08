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Шрайбман: Что будет 9 мая
08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Прогноз политического обозревателя.
По словам Артема Шрайбмана, он не ждет «чего-то радикального и нового» 9 мая. Он напомнил, что ни 26 апреля, в день, когда ежегодно проходили традиционные акции протеста, ни 1 мая массовых акций сторонников перемен не состоялось.
— Я не вижу поводов и каких-то действительно глубоких причин ожидать смену общественных настроений, когда цена протеста колоссальна, когда вера в быструю победу подутихла, — отметил политолог в эфире канала
По словам эксперта, непонятно, откуда должна взяться энергия протеста. И ориентир на событие в данном случае — промах:
— Это вопрос слабости, плохого выбора даты. Есть объективные законы или тренды общественного мнения. Общественной готовности рисковать и протестовать. Сегодня она внизу, гораздо ниже, чем была в августе. По разным причинам. Просто анонсном протеста это не переломить. Должны сложиться глубинные предосылки, чтобы то настроение, которое было в белорусском обществе в августе-сентябре, вернулось.
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Прогноз политического обозревателя.
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