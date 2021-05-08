|
В Польше сомневаются, что маршал Рокоссовский родился в Беларуси
Источник материала: Партизан
Метрика маршала Советского Союза Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился в Беларуси. Такое мнение агентству РИА "Новости" выразила польская исследовательница биографии полководца Ольга Добжаньска.
Константин Рокоссовский
Как
Сам маршал в разные годы в своих автобиографиях называл местом своего родежня то Варшаву, то Великие Луки под Псковом. И даже год рождения он называл по-разному — то 1894, то 1896.
"Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы — это уже третье место, где он родился", — прокомментировала Добжаньска архивную находку. Она заявила, будто Константин Рокоссовский мог родиться в Варшаве, а потом его увезли крестить в Телеханы, на родину матери.
Следует, однако, обратить внимание, что крестили Рокоссовского на следующий день после рождения. Вряд ли младенца и роженицу так быстро увезли бы из Варшавы в далекий городок.
Добжаньска отметила, что и раньше существовали мнения, что Рокоссовский был при рождении крещен в православную веру. "Его мать была православной, и в Российской империи были такие правила: ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком", — добавила она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метрика маршала Советского Союза Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился в Беларуси. Такое мнение агентству РИА "Новости" выразила польская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)