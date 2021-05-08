В Польше сомневаются, что маршал Рокоссовский родился в Беларуси





Константин Рокоссовский​





рассказывало Еврорадио, недавно в Национальном историческом архиве нашли метрику, из которой следовало, что Константин Рокоссовский родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня Ивацевичского района Брестской области). Там говорится, что будущий полководец родился 3 (15) сентября 1889 года. А 4 (16) сентября 1889 года его крестили в Свято-Троицкой Телеханской церкви. КакЕврорадио, недавно в Национальном историческом архиве нашли метрику, из которой следовало, что Константин Рокоссовский родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня Ивацевичского района Брестской области). Там говорится, что будущий полководец родился 3 (15) сентября 1889 года. А 4 (16) сентября 1889 года его крестили в Свято-Троицкой Телеханской церкви.





Сам маршал в разные годы в своих автобиографиях называл местом своего родежня то Варшаву, то Великие Луки под Псковом. И даже год рождения он называл по-разному — то 1894, то 1896.





"Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы — это уже третье место, где он родился", — прокомментировала Добжаньска архивную находку. Она заявила, будто Константин Рокоссовский мог родиться в Варшаве, а потом его увезли крестить в Телеханы, на родину матери.





Следует, однако, обратить внимание, что крестили Рокоссовского на следующий день после рождения. Вряд ли младенца и роженицу так быстро увезли бы из Варшавы в далекий городок.





Добжаньска отметила, что и раньше существовали мнения, что Рокоссовский был при рождении крещен в православную веру. "Его мать была православной, и в Российской империи были такие правила: ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком", — добавила она.