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Белорусов уже сажают даже за бело-оранжево-белые снежинки на окне

08.05.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минчанина арестовали на десять суток за восемь бело-оранжево-белых снежинок на окне.

Белорусов уже сажают даже за бело-оранжево-белые снежинки на окне

Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна» назірае», 6 мая 34-летний Владимир Полуян был задержан у подъезда своего дома сотрудниками ОБЭП. Они поднялись вместе с мужчиной в квартиру для осмотра, где тот сразу снял снежинки.

Никаких документов не оформлялось, а мужчину доставили в Советский РУВД для разбирательства. Там на него составили административный протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

Как отмечают правозащитники, на суде стало известно, что сотрудники ОБЭП и участковые РУВД подтвердили, что вместо красных на окне были размещены оранжевые снежинки, но в протоколе решили это не упоминать.

Согласно документу, Полуян «с целью публичного высказывания своих общественно-политических взглядов провел пикетирование путем размещения на окне снежинок бчб-раскраски, чем умышленно нарушил закон о массовых мероприятиях».

По информации правозащитников, в итоге в суде Советсткого района Минска судья Марина Федорова приговорила мужчину к 10 суткам ареста.

 

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Теги: Минск
 
 
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Минчанина арестовали на десять суток за восемь бело-оранжево-белых снежинок на окне.
 
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