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«Эта неприятная мысль будет преследовать Лукашенко всю оставшуюся жизнь»

08.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Эта неприятная мысль будет преследовать Лукашенко всю оставшуюся жизнь»
Коллаж: regnum
Заявление немецких адвокатов в федеральную прокуратуру Германии зацепило и возмутило Александра Лукашенко. Реакция не заставила себя ждать, пишет на сайте Радио Свобода историк из Дюссельдорфа Александр Фридман.

По сути обвинений Лукашенко ожидаемо не высказался. Тем не менее, он отлично понимает, какие ужасные события происходили в последнее время и продолжают происходить в Беларуси. Знает он и то, что ему, возможно, придётся нести за них ответственность. Эта неприятная мысль будет преследовать Лукашенко всю оставшуюся жизнь — и на должности президента, и после. Как жили с этой мыслью его «друзья» - Каддафи, Милошевич, Чавес, Хусейн и Мугабе, о которых Лукашенко рассуждает все чаще и чаще, и чью судьбу сложно назвать завидной.

Заявление адвокатов вызывало у Лукашенко очередной приступ германофобии, и он обрушился на немецких «наследников фашизма». Ничего удивительного здесь нет. Это старые советские пропагандистские штампы, которые политрук Лукашенко выучил ещё во времена воинской службы, распространял, будучи ответственным секретарём Шкловской общественной организации «Знания», а сегодня повторяет в качестве президента Беларуси.

Из тех же брежневских времён происходит и концепция «Великой Отечественной войны», которую сегодня белорусская государственная пропаганда срочно стремится адаптировать к новым политическим реалиям и использовать в борьбе с демократическим протестным движением.

Может ли это получиться? Уверен, что нет. И дело здесь даже не в нафталиновой неосоветскости этой концепции. Дело в самом Лукашенко, антирейтинг которого зашкаливает, которого большинство белорусов уже не воспринимает, мечтает об его уходе и откидывает всё, что идёт от режима.

У Лукашенко нет политического будущего, современное положение не вызывает оптимизма, а взгляды направлены в прошлое. И это, должно быть, главное, что надо знать о сегодняшней речи Александра Лукашенко.
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