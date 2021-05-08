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Прооперированная Бузова заговорила о страшном диагнозе

08.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прооперированная Бузова заговорила о страшном диагнозе
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пару дней назад стало известно о госпитализации Ольги Бузовой. По словам ведущей, ей провели экстренную операцию.

На днях активно ведущая соцсети певица пропала с радаров. Поклонники забили тревогу, ведь звезда не выходила на связь больше суток. Тут же появились слухи о том, что артистку срочно госпитализировали и прооперировали.

Наконец, Ольга Бузова прервала молчание и записала видеообращение для своих поклонников. Девушка показала кадры из больничной палаты, отметив, что все самое страшное позади, и ей действительно сделали операцию.

Теперь артистка отходит от наркоза и много плачет. По словам певицы, врачи ругают ее за то, что она не «расхаживается» после наркоза и почти ничего не ест. Как отметила Ольга Бузова, сил у нее практически нет.

Впрочем, пока так и неясно, какой страшный диагноз поставили артистке. Поющая ведущая тоже не спешит раскрывать карты. В личном блоге она заявила, что пока восстановление протекает болезненно, и знаменитость не готова рассказать правду о своем здоровье.

«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», – подчеркнула Ольга Бузова.


Стоит отметить, что не все верят в историю с операцией. В Сети считают, что подобным образом девушка просто решила напомнить о себе. Например, многим кажется странным, что из больничной палаты Ольга Бузова выходит на связь с аккуратной прической и накрашенными губами. Также подписчики обратили внимание на то, что за пару часов артистка сменила три больничных наряда.
 
 
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На днях активно ведущая соцсети певица пропала с радаров.
 
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