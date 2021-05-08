ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка

08.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка
Ирина Салтыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Салтыкова дала расширенное интервью Лере Кудрявцевой, которая вытащила из нее все страшные тайны.

Российская певица Ирина Салтыкова стала новой гостьей скандально известной программы «Секрет на миллион» на НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой звезда рассказала впервые, как непросто ей дался развод с Виктором Салтыковым, как обрела новое счастье с другим мужчиной, и о чем по сей день сожалеет.

Звезда нулевых Ирина Салтыкова смогла сделать головокружительную карьеру, несмотря на трудности в жизни, родила дочь Алису, написала несколько книг и создала бизнес. Она несколько раз любила по-настоящему в жизни, и после развода с Виктором снова хотела пойти под венец.

Сегодня 55-летняя Салтыкова в отличной форме. Она как будто застыла во времени, это признают ее поклонники. В ходе беседы певица призналась, что хотела бы еще детей. Но раньше она откладывала пополнение в семействе, хотя здоровье позволяло. У судьбы были другие планы, и мечты о рождении второго ребенка так и остались мечтами.

Одной из самых больных тем для Ирины Салтыковой стал разговор о смерти отца. Звезда не успела проститься с ним и до сих пор переживает по этому поводу. Еще одной тайной стала тема о ее старшем брате. Мало кто знает, что певица росла в семье не одна.

Рассказала Салтыкова и о личной жизни. Оказалось, что она была влюблена в особенного мужчину, имя которого скрывает. Он был женат, но так и не развелся.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица стала новой гостьей скандально известной программы «Секрет на миллион» на НТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реплика дня. «62 миллиона рублей – самый большой единоразовый донат на BYSOL»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by