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Желая напугать народ, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио
«Во всей шумной истории с заговором для властей есть еще одна проблема, которую, кажется, они не осознают, -
Ведь не случайно в прежние времена правители скрывали от народа попытки заговоров, чтобы не выставлять свою слабость, уязвимость на всеобщее обозрение и не придавать дополнительный вес своим врагам.
А теперь власти, пугая народ грандиозным заговором, придают оппонентам режима ту силу в части организации военного переворота, которую они на самом деле не имеют. Теперь об этом говорит вся страна, давая разную оценку.
Желая напугать народ, максимально дискредитировать оппозицию, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко.
Они, сами того не желая, поставили вопрос о заговоре в повестку дня общественных обсуждений, невольно спровоцировав искусственный кризис легитимности. Ведь подобные события могут происходить только в нестабильном государстве, в котором общество лишено легальных возможностей политической борьбы. В чем государственные СМИ и расписываются...»
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Ведь подобные события могут происходить только в нестабильном государстве.
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