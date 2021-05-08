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Реплика дня. «62 миллиона рублей – самый большой единоразовый донат на BYSOL»

08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Хроника нашумевшего события.

Реплика дня. «62 миллиона рублей – самый большой единоразовый донат на BYSOL»

Так сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак отреагировал на действия властей, объявивших о том, что единовременные выплаты ветеранам все же будут сделаны

Напомним, что ранее в Минтруда и соцзащиты заявили: в этом году единовременные выплаты ветеранам войны к 9 мая не запланированы.

Такое решение вызвало бурю эмоций в Байнете, вскоре инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.

— Мы призываем всех присоединиться к акции поддержки ныне живущих ветеранов – участников мировой войны. Их осталось всего 3337, и в наших силах принести дань уважения, — написали организаторы сбора.

Реакция властей не заставила себя ждать. Сперва Александр Лукашенко заявил, что не нужно собирать помощь для ветеранов, так как они не возьмут эти «кровавые деньги», «даже если будут умирать с голоду». Затем представители профильных ведомств отчитались о помощи, которая оказывалась и будет оказываться ветеранам и участникам войны.

 
 
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