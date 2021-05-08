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Реплика дня. «62 миллиона рублей – самый большой единоразовый донат на BYSOL»
08.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Хроника нашумевшего события.
Так сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак
Напомним, что ранее в Минтруда и соцзащиты заявили: в этом году единовременные выплаты ветеранам войны к 9 мая
Такое решение вызвало
— Мы призываем всех присоединиться к акции поддержки ныне живущих ветеранов – участников мировой войны. Их осталось всего 3337, и в наших силах принести дань уважения, —
Реакция властей не заставила себя ждать. Сперва Александр Лукашенко заявил, что не нужно собирать помощь для ветеранов, так как они не возьмут эти «кровавые деньги», «даже если будут умирать с голоду». Затем представители профильных ведомств
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Хроника нашумевшего события.
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