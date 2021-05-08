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Неудачный урок вождения. В Минске парень учил нетрезвую девушку управлять авто

08.05.2021 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск. Ночь. Одна из парковок гипермаркета PrоStore. По ней медленно и неуверенно двигается автомобиль Volkswagen. Его останавливают сотрудники ГАИ. За рулем сидит девушка, кажущаяся нетрезвой, и пытается что-то невнятно объяснить. Рядом с ней на переднем сиденье находится молодой человек, владелец иномарки. Как думаете, что было дальше?

В ходе разбирательства сотрудникам ГАИ удалось выяснить, что девушке 20 лет, водительских прав она не имеет и в данный момент учится в автошколе. А за руль ей предложил сесть молодой человек — так сказать, улучшить навыки вождения.

Обоих увезли на освидетельствование. В организме несостоявшегося водителя медики обнаружили 1,08 промилле алкоголя. Позже она призналась, что, перед тем как сесть за руль, выпила пива. Владелец Volkswagen оказался трезвым.

В отношении девушки составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства. Начат административный процесс и в отношении парня, который посадил ее за руль. Машина доставлена на охраняемую стоянку.

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Теги: Минск
 
 
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Минск. Ночь. Одна из парковок гипермаркета PrоStore. По ней медленно и неуверенно двигается автомобиль Volkswagen. Его останавливают сотрудники ГАИ. За рулем сидит девушка,...
 
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