Неудачный урок вождения. В Минске парень учил нетрезвую девушку управлять авто

Источник материала: Onliner

Минск. Ночь. Одна из парковок гипермаркета PrоStore. По ней медленно и неуверенно двигается автомобиль Volkswagen. Его останавливают сотрудники ГАИ. За рулем сидит девушка, кажущаяся нетрезвой, и пытается что-то невнятно объяснить. Рядом с ней на переднем сиденье находится молодой человек, владелец иномарки. Как думаете, что было дальше?

В ходе разбирательства сотрудникам ГАИ удалось выяснить, что девушке 20 лет, водительских прав она не имеет и в данный момент учится в автошколе. А за руль ей предложил сесть молодой человек — так сказать, улучшить навыки вождения.

Обоих увезли на освидетельствование. В организме несостоявшегося водителя медики обнаружили 1,08 промилле алкоголя. Позже она призналась, что, перед тем как сесть за руль, выпила пива. Владелец Volkswagen оказался трезвым.

В отношении девушки составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства. Начат административный процесс и в отношении парня, который посадил ее за руль. Машина доставлена на охраняемую стоянку.