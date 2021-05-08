«За четыре месяца-два допроса». Что нового в делах политзаключенных-журналистов Юлии Слуцкой, Андрея Александрова и Дениса Ивашина

«Учит польский язык и много читает»

Основательницу «Пресс-клуб» Юлию Слуцкую держат за решеткой с 22 декабря, она сидит на «Володарке». Обвиняют известную журналистку в неуплате налогов в большом размере. 23 апреля следствие по делу продлили еще на 2 месяца. Об этом ее дочь Александра узнала от защитника. Александра отметила, что в течение двух недель до этого от матери не было писем, что ее уже не удивило.









Юлия Слуцкая





«У них словно практика такая: почему-то как продолжение дела, то перед этим исчезает переписка. А потом снова восстановилась. Мы стараемся писать друг другу каждый день. Мать держится. О ее настроении знаю, что продолжает верить в освобождение. Но не сосредотачивается на определенной дате, а живет положительными эмоциями, которые удалось получить сейчас. Прогулка, небо над головой — уже возможность поднять настроение. Столь психологически легче.





Ведь условия у нее сложные. В камере 8 человек, люди интересные, но курят. Свободного места очень мало. Недавно подселили женщину, у которой ВИЧ, а по этой причине слабый иммунитет. Она была простужена, и от нее все подцепили какую-то простуду. Но это не „корона“, мама на нее раньше переболела. Сейчас чувствует себя нормально.





Два раза в день продолжает делать тренировки, вторую проводить во время прогулки, в тюремном дворике. Но это не такой большой дворик, как в американских фильмах, а маленькая площадка между бетонными стенами, по центру — часто лужа, бежать можно только на месте.





Еще знаю, что много читает, пишет и учит польский язык, которым обучает Анжелика Борис, активистка из Гродно», — рассказала дочь Юли Слуцкой Александра.





По словам Александры, за 4 месяца, как ее мать под стражей, с ней провели только два допроса, и те в самом начале.





«Сейчас просто сидит. Чего-то ждут, что ли? Не знаю», — говорит Александра о следствии.





Каждый день, кроме понедельника, Александра носит мать на «Володарку» продовольственную передачу — суп, овощи, фрукты, которые позволяют. Одновременно Александра покровительствует братьям Петром, операторам пресс-клуба, которого также держат на «Володарке» как фигуранта того же дела о налогах.





Всего по этому делу проходят 5 сотрудников «Пресс-клуба». Известно, что еще зимо родственники задержанных перечислили на счет Следственного комитета в качестве возможной компенсации убытка сумму, в эквиваленте более 42 тысяч долларов. Родственники отмечали, что это не свидетельствует о признании вины, но необходимо для вероятного изменения меры пресечения. Однако для Юлии Слуцкой, как и для ее сына Петра, мера пресечения до сих пор не изменена. По словам Александры, с ее братом Петром Слуцким за 4 месяца на «Володарке» вообще не было ни одного следственного действия.





Правозащитники признали Юлию Слуцкую и ее задержанных коллег по «Пресс-клубу» политическими заключенными.

«Часть писем не доходит, это цензура»





Андрей Александров





Журналист и медиаменеджер Андрей Александров был задержан 12 января и после отсидки на Окрестина содержится в СИЗО № 1 на улице Володарского. Александрова обвиняют по 342 статье об организации и подготовке к действиям, грубо нарушающим общественный порядок.





Андреем опекаются родители и друзья, среди них журналист Дмитрий. Он регулярно переписывается с другом и передает ему продовольственные передачи.





«Что приобрел? Сало с мясными прожилками, как он любит, кусок копченой колбасы, овощи и фрукты, которые можно, так как не все, что хочется вложить, позволяют. Андрей просит не передавать сладкого, так как там возможностей двигаться немного, хочет держать себя в форме. Он не курит, хотя раньше просил передавать ему сигареты, видимо, для обмена, но теперь уже не просит. У него хорошее настроение, не унывает. Выписал ему „Новое время“ и „Белорусы и рынок“, читает книги, смотрит телевизор. Сейчас в камере 4 человека, раньше было 8. отношения со всеми нормальные».





Дмитрий говорит, что переписка с Андреем идет с перерывами.





«Мы с женой ему пишем, но точно не все письма доходят, так как на некоторые вопросы ответов не получаем. Полагаю, это цензура. Поэтому стараемся ничего не писать такого, чтобы не навредить. Знаю, что уже более 2 месяцев никакие следственные действия с ним не ведутся, а почему так — неизвестно», — рассказал Дмитрий, друг журналиста Андрея Александрова.





Вместе с Андреем Александровым милиционеры задержали его подругу Ирину Злобину. По словам заместителя министра внутренних дел Юрия Казакевича, Андрей Александров и Ирина Злобина якобы занимались финансированием протестной активности, с августа Андрей оплатил 250 штрафов протестующим, деньги якобы брались из фонда BY. Help. Известно, что Андрей вины не признает.





Андрей Александров и Ирина Злобина белорусскими правозащитниками признаны политзаключенными. После 12 мая станет известно, продлили ли следствие по делу Андрея Александрова и Ирины Злобиной.

«Дважды обращалась за свиданием, но тщетно»









Денис Ивашин





Жена Гродненского журналиста Дениса Ивашина Ольга только в конце марта, спустя более 2 недель от задержания мужа, начала регулярно получать яд его сведения из тюрьмы. А держат Дениса Ивашина в Гродненском следственном изоляторе, что в здании древнего монастыря. Ольга очень беспокоится о здоровье Дениса, так как условия в этом здании считает «не лучшими».





«Пишет, что в камере холодно. Разумеется, старые толстые стены, мало воздуха, влага. Раньше выводили на прогулки, теперь не знаю. В камере 6 человек, все по уголовным статьям, но говорит, что адекватные люди, конфликтов нет», — рассказала Ольга об условиях, в которых находится ее муж. При этом женщина отмечает, что настроение мужа за время ареста «немного изменилось».





«Сначала успокаивал, что вот-вот выйдет, теперь более спокойный, видимо, привык к тому, что придется потерпеть. Больше беспокоится обо мне и матери, постоянно спрашивает, как мы», — говорит Ольга.





Жена Дениса Ивашина призналась, что для нее сейчас остро возникла финансовая проблема, так как она не работает, смотрит старших в семье.





Дениса Ивашина в тюрьме регулярно посещает адвокат, но не для участия в следственных действиях, полагает Ольга.





«По стоимости юридических услуг вижу, что это просто визиты, никакие не допросы. То есть ничего в деле не происходит. И меры пресечения не меняют. Дважды обращалась к следователю, чтобы хотя бы разрешил свидание, но тщетно. Ответил, что якобы нет причины. Теперь жду 12 мая. Будет 2 месяца, и может что изменится с мерой пресечения», — надеется Ольга Ивашина.





пишет Радио Свобода. Денис Ивашин-внештатный корреспондент газеты» Новое время«. Также Денис занимался собственными журналистскими расследованиями, в том числе исследовал деятельность пророссийских структур, которые, по его мнению, связаны с рестораном «Поедем поедим», что около Куропат. Дениса Ивашина задержали 12 марта. По официальной информации, журналисту инкриминируют 365 статью Уголовного кодекса о вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, но в чем конкретно подозревается Денис Ивашин, его родственникам до сих пор неизвестно,Радио Свобода.





Денис Ивашин также признан политзаключенным.