Погода может повлиять на воздушную часть Парада Победы в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Плохая погода может внести коррективы в воздушную часть Парада Победы в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия 9 мая: возможен дождь с мокрым снегом - выпадет до двух третей месячной нормы осадков. При этом к вечеру воскресенья, к запуску праздничного салюта, в облаках должны появиться "окна".

"Погода может повлиять на воздушную часть парада", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что участие в Параде Победы примут 76 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России, среди которых истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, ракетоносцы ту-160, бомбардировщики Су-24М и Ту-95МС, штурмовик Су-25.

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