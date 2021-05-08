«Таких очередей не было даже за „айфонами“». Посмотрите, сколько людей пришло за вакциной в торговый центр

Источник материала: Onliner Центр вакцинации в Expobel, о котором мы писали ранее, все же открылся. Тогда было много вопросов, даже организатора и вакцину не называли. Завеса тайн и загадок сегодня была снята. Здесь получить заветный укол можно без записи, но отстоять пару часов (минимум два) придется. Очередь растянулась на весь второй этаж торгового центра. А кто-то из посетителей подметил: «За „айфонами“ людей приходило меньше, чем на вакцинацию».

Центр открылся бы и раньше, но ждали вакцину, ехала два дня. Привезли 1000 доз первого компонента «Спутник V» белорусского разлива, который хранят в холодильнике и размораживают за 10—20 минут. Все как в поликлинике. Второй компонент обещают подвезти позже и колоть его будут только тем, кто прививался непосредственно в центре. От поликлиник здесь и врачи, которые уколы собственно и ставят, а также помогают заполнить анкету и проводят медосмотр. После введения вакцины пациенты должны наблюдаться в течение 30 минут, чтобы врач мог убедиться, что с ними все хорошо.









Для получения вакцины с собой достаточно иметь паспорт и примерно три часа свободного времени — именно столько ждали люди, занявшие очередь с 10 утра. Такого ажиотажа не ожидал и руководитель торгового центра Андрей Гомон.

— Мы сами не ждали, что будет столько желающих, трудно сказать, почему люди охотнее идут в наш центр, чем в родные поликлиники. Думаю, это связано с тем, что им так удобнее. В поликлиниках же зачастую люди боятся, так как там много больных, а тут более спокойная обстановка. Создание этого центра — полностью наша инициатива, мы предложили в миноблисполком свою идею, там ее поддержали, а Минздрав уже предоставил сотрудников и саму вакцину. Сами медики из Минской центральной районной клинической больницы, для них это как обычный рабочий день, только другое помещение. Что касается идеи с ПЦР-тестами, то пока она ушла на другой план, вакцинация населения — приоритетнее, — рассказывает Андрей Гомон.





Узнать о наличии вакцины и масштабе очереди можно по телефону: (8 017) 221-30-82. Центр вакцинации работает с 9 до 21.

«Не мылась, сразу на укол побежала с грязной головой»

Мы пообщались с людьми из очереди, всего их насчитали около 70 человек, и узнали, почему люди готовы простоять свой выходной. Светлана последняя, но готова стоять до конца.

— Я уже около месяца жду вакцину в своей поликлинике, ходила к старшей медсестре, но она разводит руками. Была 701-я по записи, а потом вакцина закончилась. Но тут, вы видите, тоже формат не очень, это скопление людей. Если бы эти дозы распределили по поликлиникам, то для людей было бы гораздо безопаснее, но здесь есть возможность получить укол тем, кто очень-очень хочет. Хотя пока непонятно, как очередь двигается, надо было к 10 идти все же, — рассказывает Светлана.





Следующий наш собеседник ближе к вакцине, чем Светлана. Время убивает с помощью смартфона, так здесь делает каждый.

—В моей поликлинике в четверг оставалась только китайская вакцина и второй компонент «Спутника V». Тут не вопрос удобства, а вопрос наличия вакцины, ее же нигде нет. Вот вчера написали в СМИ, что будут прививать, я и приехал. Стою с 10 утра, — рассказывает парень.





Константин приехал в торговый центр с женой и ребенком к 10 утра и застал очередь в ее зачатках. Стоит уже три часа.

— Вначале было около 15 человек, затем очередь развернули, чтоб не мешать посетителям, в сторону лифта. Я где-то с декабря искал способы, записались с женой в свою поликлинику, но никто не позвал до сих пор, поэтому решили прийти сюда. Мой знакомый пришел на 10 минут раньше меня, и за это время между нами очередь в человек 10. Да, тут небезопасно, но больше-то и негде сделать укол, — рассказывает Константин.





Пока у людей еще не появилась идея продавать места в очереди, а попытки «только спросить» здесь не работают. Женщина, только получившая укол рассказывает, что не потратила в очереди ни минуты, но как?

- Я почетный донор, поэтому смогла сделать укол без очереди, первый раз в жизни воспользовалась этой привилегией. Сегодня 1000 доз привезли, но во всех же поликлиниках ничего нету, поэтому я прибежала с грязной головой, не буду мыться, лишь бы сделать прививку. Повторно пригласили на 28 мая, через 21 день. Справку пообещали потом сделать. Самое главное, что если что-то подхватим, будем болеть не так, как раньше, — заключает почетный донор.