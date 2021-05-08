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В Гомеле на перекрестке, где погибла девочка, появились «лежачие полицейские»
Источник материала: Onliner
Во вторник в Гомеле случилась страшная авария: водитель Citroen сбил в центре города 6-летнюю девочку. Она скончалась в машине скорой помощи. К сожалению, это уже не первое ДТП, произошедшее рядом с Советской улицей. С 2014 года их
Вчера работники СМЕПа установили искусственные неровности на улице Ирининской и улице Крестьянской, непосредственно перед пересечением с Советской.
Останутся ли гомельчане довольны таким решением, пока неясно. На сайте
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Во вторник в Гомеле случилась страшная авария: водитель Citroen сбил в центре города 6-летнюю девочку. Она скончалась в машине скорой помощи. К сожалению, это уже не...
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