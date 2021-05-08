В Гомеле на перекрестке, где погибла девочка, появились «лежачие полицейские»

Источник материала: Onliner

Во вторник в Гомеле случилась страшная авария: водитель Citroen сбил в центре города 6-летнюю девочку. Она скончалась в машине скорой помощи. К сожалению, это уже не первое ДТП, произошедшее рядом с Советской улицей. С 2014 года их было три — и все с летальным исходом. Не помогло ни снижение скорости до 50 км/ч, ни установка дополнительных камер и радаров. После смерти девочки городские власти предприняли еще один шаг как-то отрегулировать дорожную обстановку в центре города.

Вчера работники СМЕПа установили искусственные неровности на улице Ирининской и улице Крестьянской, непосредственно перед пересечением с Советской.









Останутся ли гомельчане довольны таким решением, пока неясно. На сайте petitions.by продолжает висеть текст обращения с требованием сделать улицу более безопасной для пешеходов. В частности, установить на опасных участках вдоль дороги столбики. На данный момент петицию подписали больше 1000 человек.