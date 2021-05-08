Степан Попов: «Тем, кто сейчас смирился с тем, что происходит, и считает, что нужно молчать и исполнять. Мне вас очень жаль. Вас очень скоро поставят на колени»

«Хотите убить двух зайцев, сделав одно видео и показав, какие вы добрые и сочувствующие, и этим еще выполнить разнарядку от чиновников сверху. Сделав один показушный ролик, совесть не обманешь.





пишет Трибуна. Да, Роман действительно молодец, он спас жизнь родного брата, при этом, рискнув своей. Людей тронул этот мужественный поступок. Мальчик – настоящий герой! Все хотят помочь и переживают за Романа,Трибуна.





Дай бог ему здоровья!





Но где ваша солидарность к другим людям? У каждого из вас попал в этот ужасный замес кто-то из знакомых или родственников. Как быстро вы забыли 9-13 числа августа? Тысячи избитых, море слез и страданий. Тысячи людей находятся до сих пор в тюрьме. Каждый день новые задержания. Десятки тысяч покинули страну. А кого-то уже нет в живых. И в ответ ни одного извинения, лишь обвинения, оскорбления и унижения тех, кто борется и не может забыть.





Каждый из вас это видит и никто не забыл. Но как быстро вы удалили свои посты из инстаграм. Как быстро вы отреклись и даже стали винить своих товарищей в том, что они до сих пор говорят и не молчат. Ведь из-за этого можете пострадать вы. А так же у вас нет ответа на вопрос: «А почему молчите вы?»





А использовать очередное горе, чтобы выглядеть в глазах людей лучше и своим тихим молчанием поддерживать весь происходящий беспредел, на мой взгляд, лицемерно.





Очень интересно, когда мне говорят, что зачем я лезу в политику! Если спортсмен влез в политику – ему не место в спортзале. Спорт же вне политики!





Я считаю, что я, как и очень много людей в Беларуси, был аполитичным еще год назад. И несмотря на то, что за этот год я каждый день очень много читаю, смотрю и анализирую новости из различных источников, в том числе и гос.СМИ. Я открыто скажу, что в политике я до сих пор еще не разбираюсь.





Но я четко понимаю , что сейчас у нас в стране произошло то, что требует кардинальных перемен. Также я скажу, что я точно разбираюсь, что такое справедливость!





Иметь свободу выбора и голоса, соблюдение Конституции и прав человека, предотвратить необоснованное насилие. Наказать виновных и отпустить невиновных. Не быть уволенным лишь за открытую гражданскую позицию, не быть необоснованно осужденным или оскорбленным, не делить на своих и чужих!





Я не могу терпеть несправедливость, даже в мелочах. И естественно я не смог промолчать! Иначе я бы сам себя предал. Для меня жизнь – это ценности, которые не измеряются деньгами и тихой стабильностью. Мой судья – это моя совесть. Мое будущее – это свобода и счастье моих детей. Белое это белое, а черное – черное!





А тем, кто сейчас смирился с тем, что происходит, и считает, что нужно молчать и исполнять, ведь по-вашему это политика, то мне вас очень жаль, вас очень скоро поставят на колени! И вы ничего не измените, будете жаловаться только друг другу! Свобода и Закон одни на всех!» – написал Попов.