Жилищные облигации — всё. Как это повлияет на рынок недвижимости?









Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.





Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций — в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу Указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.





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