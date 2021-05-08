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Жилищные облигации — всё. Как это повлияет на рынок недвижимости?
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси, и изменятся ли цены на новостройки?
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций — в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу Указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
Как этот документ изменит рынок недвижимости? Давайте обсудим вместе.
Сегодня, 6 мая 2021 года, в 19.00 в нашем Telegram-канале Realt.by-official пройдет оналйн-подкаст с экспертами рынка недвижимости, представителями бизнеса и крупных застройщиков на тему отмены жилищных облигаций. Присоединится и задать вопросы сможет каждый желающий.
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Александр Лукашенко подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси, и...
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