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Жилищные облигации — всё. Как это повлияет на рынок недвижимости?

08.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси, и изменятся ли цены на новостройки?



Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.

Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций — в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу Указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.

Как этот документ изменит рынок недвижимости? Давайте обсудим вместе.

Сегодня, 6 мая 2021 года, в 19.00 в нашем Telegram-канале Realt.by-official пройдет оналйн-подкаст с экспертами рынка недвижимости, представителями бизнеса и крупных застройщиков на тему отмены жилищных облигаций. Присоединится и задать вопросы сможет каждый желающий.
 
 
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Александр Лукашенко подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси, и...
 
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