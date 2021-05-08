Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

01:15 "Нельзя красное с зеленым?": что такое раздельное питание (и научно ли оно)

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04:00 "Селедку нельзя с молоком": почему это миф

04:57 Почему в Азии нормально съесть пирожное, а потом - острый суп

07:21 Правильная "здоровая тарелка”": что на ней должно быть

09:25 Какая пища переваривается дольше всего

10:24 Что нужно съесть вечером, чтобы похудеть

10:48 Есть ли оптимальное количество приемов пищи для человека

11:19 Какие продукты ни в коем случае нельзя есть по отдельности

12:21 Чем зеленый банан принципиально отличается от перезрелого

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