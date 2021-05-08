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"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"
08.05.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.
© Sputnik / Сергей Пушкин
01:15 "Нельзя красное с зеленым?": что такое раздельное питание (и научно ли оно)
03:29 "Монопродукт нельзя много съесть"
04:00 "Селедку нельзя с молоком": почему это миф
04:57 Почему в Азии нормально съесть пирожное, а потом - острый суп
07:21 Правильная "здоровая тарелка”": что на ней должно быть
09:25 Какая пища переваривается дольше всего
10:24 Что нужно съесть вечером, чтобы похудеть
10:48 Есть ли оптимальное количество приемов пищи для человека
11:19 Какие продукты ни в коем случае нельзя есть по отдельности
12:21 Чем зеленый банан принципиально отличается от перезрелого
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Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всем остальным. Принципов теории "раздельного питания" много, но научна ли она? Можно ли...
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