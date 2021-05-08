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«Белавиа» открыла новое российское направление

08.05.2021 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» 7 мая начала выполнять регулярные рейсы в Екатеринбург, который неофициально называют столицей Урала. Это восьмое направление в Россию, по которому на данный момент осуществляет полеты белорусский авиаперевозчик.

«Белавиа» открыла новое российское направление

Как сообщает пресс-служба «Белавиа», рейсы в Екатеринбург планируются раз в неделю — по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в международный аэропорт Кольцово в 04.10. Обратный рейс в столицу Беларуси — по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону занимает около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу LIGHT (без багажа) составляет 143 евро в одну сторону, в обе — 233 евро; по тарифу SMART — 163 евро и 263 евро соответственно.

«Пассажиропоток постепенно восстанавливается, несмотря на то что ситуация в нашей отрасли все еще зыбкая. «Белавиа» сумела не просто выстоять в сложных условиях, но и продолжила предлагать пассажирам новые возможности. Сегодня мы расширяем маршрутную сеть по России. В Екатеринбург «Белавиа» уже летала, но давно: в 1990-х и в 2010—2015 годах. Сейчас мы, можно сказать, перезапускаем данный маршрут. Многие ждали появления этого направления — кто-то по рабочим вопросам, кто-то с туристическими целями», — прокомментировал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец.

В Екатеринбург будет летать самолет Embraer 175. Воздушное судно рассчитано на 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в экономклассе.

Екатеринбург — один из крупнейших индустриальных и транспортно-логистических городов России. Международный аэропорт Кольцово находится в 16 километрах от центра. Он обслуживает не только жителей города, но и Свердловской области.

 

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» 7 мая начала выполнять регулярные рейсы в Екатеринбург, который неофициально называют столицей Урала. Это восьмое направление в Россию, по которому на...
 
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