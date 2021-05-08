2,5 тысячи бегунов. Каким получился «Забег отважных» в парке Победы

Источник материала: Tut.by

2,5 тысячи бегунов вышли на старт «Забега отважных», который 8 мая провели в парке Победы. Организатором приключенческой гонки стала Белорусская федерация легкой атлетики.





По традиции, забег был бесплатным, следовало только успеть зарегистрироваться до того, как наберется лимит участников — это 2,5 тысячи человек.

В гонке три дистанции: 400 метров — для детей от четырех лет, 1200 метров — для детей от 9 до 14 лет, и, наконец, основная, 2100 метров — для бегунов 15 лет и старше. Все дистанции — с препятствиями: тут и шины, и колючая проволока, и понтонный мост, и бронетранспортер. Бегали и с мешком на плечах: у женщин 5 кг, у мужчин 10 кг.

Почему на медалях написано «75 лет Великой победы?» В 2020 году забег не состоялся по эпидемиологическим причинам, но в этом году его решили провести.















































