Экс-«Кемпински» достроят к концу 2022 года

Источник материала: Tut.by

Долгострой на пр. Независимости, который находится рядом с Белгосцирком, планируется достроить до конца 2022 года. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .





Он уточнил, что сейчас на объекте, который изначально задумывался как многофункциональный комплекс с гостиницей, ведутся внутренние работы.

Здание будет административным, без жилых и гостиничных помещений.

Гостиничный центр, известный в народе как не-Kempinski, начинала строить под хоккейный чемпионат мира — 2014 компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа. Но так и не довела до ума, и была вынуждена продать долгострой «Сбербанк Капиталу» с дисконтом 47% за 50 млн долларов. Сделка стала возможной после переговоров Александра Лукашенко и главы Сбербанка Германа Грефа, который пообещал достроить комплекс у цирка до 31 декабря 2020 года.

Затем комплексом интересовался российский бизнесмен Михаил Гуцериев.