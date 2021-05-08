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Экс-«Кемпински» достроят к концу 2022 года
Источник материала: Tut.by
Долгострой на пр. Независимости, который находится рядом с Белгосцирком, планируется достроить до конца 2022 года. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент
Он уточнил, что сейчас на объекте, который изначально задумывался как многофункциональный комплекс с гостиницей, ведутся внутренние работы.
Здание будет административным, без жилых и гостиничных помещений.
Гостиничный центр, известный в народе как не-Kempinski, начинала строить под хоккейный чемпионат мира — 2014 компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа. Но так и не довела до ума, и была вынуждена
Затем комплексом
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Долгострой на пр. Независимости, который находится рядом с Белгосцирком планируется достроить до конца 2022 года.
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