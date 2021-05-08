|
В ГАИ рассказали, где ограничат движение на День Победы и на Радуницу
08.05.2021 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая ― Sputnik. В Минской Госавтоинспекции сообщили о предстоящем перекрытии движения во время празднования Дня Победы в Минске, соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале УГАИ ГГУВД Мингорисполкома.
В День Победы центр Минска закроют для транспорта
© Sputnik / Виктор Толочко
Также закрыто движение будет и вечером в День Победы. С 18:00 на тех же участках улиц снова будет перекрыто движение личного автотранспорта, а с 19:00 под ограничение попадет также общественный транспорт.
В ГАИ попросили водителей в указанные промежутки времени не выезжать в центр на личных автомобилях и добираться до праздничных мероприятий на общественном транспорте.
Как ГАИ будет работать на Радуницу
В Госавтоинспекции Минской области сообщили о дополнительных мерах, которые будут предприняты на Радуницу в связи с ростом транспортного потока к местам захоронений.
В период с 8 по 11 мая на территории Минского района работают дополнительные наряды ДПС, на перекрестках с интенсивным движением по необходимости будут работать регулировщики.
© Photo : БелаПАН
Кроме того, ГАИ предупредила о том, что в случае возникновения заторов на подъездах к кладбищам будут оперативно изменяться схемы организации дорожного движения, в частности, организуют объезды для легкового транспорта.
Также ГАИ просить не парковать личные автомобили на подъездах к кладбищам в местах, где они будут ограничивать видимость и создавать помехи для движения другого транспорта.
Ловля пьяных за рулем в длинные выходные
На время больших выходных Госавтоинспекция увеличит количество нарядов ДПС на дорогах и усилит контроль за вождением
"В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование приближено к объектам торговли спиртными напитками ― кафе, магазинам, АЗС, а также другим местам отдыха, особенно в вечернее и ночное время суток", ― рассказала Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Минской областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.
Если алкогольное опьянение составит до 0,8 промилле включительно водителя лишат прав на 3 года и оштрафуют на 100 базовых величин (2900 рублей), если более 0,8 промилле – прав лишат уже на 5 лет и штраф вырастет до 200 базовых величин (5800 рублей).
Водитель, пойманный на пьянстве за рулем повторно в течение года, лишится автомобиля и будет привлечен уже по уголовной статье.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно в связи с праздничными мероприятиями в День Победы центр Минска будет временно закрыт, также будут скорректированы схемы движения на Радуницу 11 мая на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)