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В ГАИ рассказали, где ограничат движение на День Победы и на Радуницу

08.05.2021 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. В Минской Госавтоинспекции сообщили о предстоящем перекрытии движения во время празднования Дня Победы в Минске, соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале УГАИ ГГУВД Мингорисполкома.

В День Победы центр Минска закроют для транспорта

© Sputnik / Виктор Толочко
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В воскресенье 9 мая с 7 часов утра и до завершения торжественных мероприятий, которые пройдут в первой половине дня на площади Победы в Минске, будет действовать временное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, а также на улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. С 9 часов утра движение всех видов транспорта будет закрыто полностью, предупредили в ГАИ.

Также закрыто движение будет и вечером в День Победы. С 18:00 на тех же участках улиц снова будет перекрыто движение личного автотранспорта, а с 19:00 под ограничение попадет также общественный транспорт.

В ГАИ попросили водителей в указанные промежутки времени не выезжать в центр на личных автомобилях и добираться до праздничных мероприятий на общественном транспорте.

Как ГАИ будет работать на Радуницу

В Госавтоинспекции Минской области сообщили о дополнительных мерах, которые будут предприняты на Радуницу в связи с ростом транспортного потока к местам захоронений.  

В период с 8 по 11 мая на территории Минского района работают дополнительные наряды ДПС, на перекрестках с интенсивным движением по необходимости будут работать регулировщики.

© Photo : БелаПАН
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Кроме того, ГАИ предупредила о том, что в случае возникновения заторов на подъездах к кладбищам будут оперативно изменяться схемы организации дорожного движения, в частности, организуют объезды для легкового транспорта.

Также ГАИ просить не парковать личные автомобили на подъездах к кладбищам в местах, где они  будут ограничивать видимость и создавать помехи для движения другого транспорта.

Ловля пьяных за рулем в длинные выходные

На время больших выходных Госавтоинспекция увеличит количество нарядов ДПС на дорогах и усилит контроль за вождением в нетрезвом виде. Акция "Трезвый водитель" продлится до среды 12 мая.

"В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование приближено к объектам торговли спиртными напитками ― кафе, магазинам, АЗС, а также другим местам отдыха, особенно в вечернее и ночное время суток", ― рассказала Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Минской областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.

Если алкогольное опьянение составит до 0,8 промилле включительно водителя лишат прав на 3 года и оштрафуют на 100 базовых величин (2900 рублей), если более 0,8 промилле – прав лишат уже на 5 лет и штраф вырастет до 200 базовых величин (5800 рублей).

Водитель, пойманный на пьянстве за рулем повторно в течение года, лишится автомобиля и будет привлечен уже по уголовной статье.

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно в связи с праздничными мероприятиями в День Победы центр Минска будет временно закрыт, также будут скорректированы схемы движения на Радуницу 11 мая на...
 
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