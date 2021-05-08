Страховщики увеличили сборы более чем на 18%

За январь—март 2021 года взносы страховых организаций Беларуси составили 448,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 18,2%, сообщает Министерство финансов.





По добровольным видам страхования страховые взносы составили 324,4 млн рублей, что на 64,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования достигли 124,5 млн рублей — на 4,6 млн рублей больше, чем за такой же прошлогодний период.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 72,3% (за январь—март 2020 года — 68,4%).

За первый квартал 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 249 млн рублей, что на 57,7 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов — 55,5% (за январь—март 2020 года — 50,4%).

За январь—март этого года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 53,4 млн рублей (за январь—март 2020-го — 26,5 млн рублей), из них 36,6 млн рублей — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 16,8 млн рублей — платежи во внебюджетные фонды (за январь—март 2020 года — 9,8 млн и 16,7 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 апреля 2021 года — 8.784 человека (на 1 апреля 2020-го — 8.984).