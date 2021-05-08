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«НедоКемпински» будет административным зданием, а не гостиницей

08.05.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«НедоКемпински» будет административным зданием, а не гостиницей
Долгострой-«недоКемпински» возле цирка / minsknews.by
Скандально известный долгострой возле цирка в центре Минска планируют достроить до конца 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, пишут «Минск-Новости».

По словам чиновника, сейчас на объекте, который изначально задумывался как многофункциональный комплекс с гостиницей, ведутся внутренние работы.

После постройки это будет административное здание, без жилых и гостиничных помещений.

Строительство комплекса началось в 2011 году компанией олигарха Юрия Чижа. Публично объявлялось, что это будет гостиница «Кемпински», которую откроют к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Под это застройщик получил налоговые льготы.

Ради новой гостиницы снесли памятник архитектуры — здание первой минской электростанции.

Но во время постройки на берегу реки застройщик неожиданно выяснил, что под зданием есть ненадёжные почвы и вода. В связи с этим строительство затормозилось. Также выяснилось, что компания «Кемпински» не имеет даже представления, что гостиница строится под ее именем.

Потом Юрий Чиж обанкротился, и здание несколько лет стояло законсервированным. Власти вели переговоры с российским «Сбербанком», чтобы передать комплекс ему для достройки.
 
Теги: Минск
 
 
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После постройки это будет административное здание, без жилых и гостиничных помещений.
 
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