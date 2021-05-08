Источник материала: UDF



Долгострой-«недоКемпински» возле цирка / minsknews.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «НедоКемпински» будет административным зданием, а не гостиницей После постройки это будет административное здание, без жилых и гостиничных помещений.

По словам чиновника, сейчас на объекте, который изначально задумывался как многофункциональный комплекс с гостиницей, ведутся внутренние работы.После постройки это будет административное здание, без жилых и гостиничных помещений.Строительство комплекса началось в 2011 году компанией олигарха. Публично объявлялось, что это будет гостиница «Кемпински», которую откроют к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Под это застройщик получил налоговые льготы.Ради новой гостиницы снесли памятник архитектуры — здание первой минской электростанции.Но во время постройки на берегу реки застройщик неожиданно выяснил, что под зданием есть ненадёжные почвы и вода. В связи с этим строительство затормозилось. Также выяснилось, что компания «Кемпински» не имеет даже представления, что гостиница строится под ее именем.Потом Юрий Чиж обанкротился, и здание несколько лет стояло законсервированным. Власти вели переговоры с российским «Сбербанком», чтобы передать комплекс ему для достройки.