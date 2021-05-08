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Гороскоп на 9 мая: что ждет завтра Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

08.05.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 9 мая: что ждет завтра Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на 9 мая - гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака / фото pixabay.com
Гороскоп на завтра, 9 мая, рекомендует Тельцам сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в судьбе.

Об этом пишет slovofraza.

Овен


Завтра отдых в обществе детей, интересная беседа с давними приятелями станут лучшим лекарством от усталости. Необходима сдержанность в словах.

Телец


Вам необходимо завтра сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в судьбе. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами.

Близнецы


Завтра вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта.

Рак


Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают – чужое влияние может иметь негативные последствия.

Лев


Не ввязывайтесь завтра в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию.

Дева


Не пытайтесь завтра торопить события или изменить привычный распорядок дня. С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры.

Весы


Завтра возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что вы встретитесь со старыми знакомыми.

Скорпион


Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Будьте к себе критичнее. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности.

Стрелец


Завтрашний день будет связан с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если завтра заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Козерог


Сведите завтра до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм при работе с острыми предметами и электрическими приборами.

Водолей


Завтра события могут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность у вас обязательно должна появиться.

Рыбы


Духовное и нравственное очищение будет способствовать миру и покою в семье. В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам и планам. Однако в любом мероприятии завтра рассчитывайте на себя и на помощь высших сил.
 
 
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Гороскоп на завтра, 9 мая, советует Девам не торопить события или изменить привычный распорядок дня.
 
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