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Гороскоп на 9 мая: что ждет завтра Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 9 мая - гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака / фото pixabay.com
Об этом пишет
Овен
Завтра отдых в обществе детей, интересная беседа с давними приятелями станут лучшим лекарством от усталости. Необходима сдержанность в словах.
Телец
Вам необходимо завтра сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в судьбе. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами.
Близнецы
Завтра вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта.
Рак
Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают – чужое влияние может иметь негативные последствия.
Лев
Не ввязывайтесь завтра в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию.
Дева
Не пытайтесь завтра торопить события или изменить привычный распорядок дня. С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры.
Весы
Завтра возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что вы встретитесь со старыми знакомыми.
Скорпион
Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Будьте к себе критичнее. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности.
Стрелец
Завтрашний день будет связан с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если завтра заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.
Козерог
Сведите завтра до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм при работе с острыми предметами и электрическими приборами.
Водолей
Завтра события могут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность у вас обязательно должна появиться.
Рыбы
Духовное и нравственное очищение будет способствовать миру и покою в семье. В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам и планам. Однако в любом мероприятии завтра рассчитывайте на себя и на помощь высших сил.
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Гороскоп на завтра, 9 мая, советует Девам не торопить события или изменить привычный распорядок дня.
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