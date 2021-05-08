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Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников

08.05.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин в личном блоге поделился забавным видео с дочерью Лизой.

Наследница Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнится восемь лет, поразила поклонников своими познаниями в ботанической теме. В видео, которое опубликовал юморист, девочка рассказывает о растениях, которые есть в саду.

Максим Галкин спрашивает у дочери, что это за цветы, и малышка начинает сыпать названиями.

«Пролеска сибирская! А это нарцисс ложный! Точно, знаю-знаю, это каланхоэ Блоссфельда! А вот колокольчик Пожарского!» – говорит Лиза.


Подписчики пришли в восторг от наследницы Аллы Пугачевой. Некоторые отметили, что девочка в семь лет знает больше названий цветов, чем они в свои года. Другие же обратили внимание на то, что близнецы Максима Галкина выгодно выделяются на фоне остальных детей звезд.

«Из всех детей шоубиза, дети Галкина самые умные браво, я так думаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Дети таких звезд и такие не избалованные и приятные. Молодцы родители!», «Такое правильное воспитание! Очень приятно смотреть на детей!», «Как Лиза мило стесняется в конце! Девочка самая необыкновенная», «Какая умница!», «Фантастка, ну кто больше тут молодец, сложно определить, то ли родители, то ли детка, в любом случае, очень позитивно, спасибо», «Ого, молодец, даже я столько названий не знаю», – написали в комментариях.
 
 
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Наследница Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнится восемь лет.
 
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