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В память о Великой Победе: в городе над Бугом стартовал автопробег по маршруту Брест-Иркутск
Источник материала: ОНТ
Если в Минске получился такой, локальный автопробег – то в Бресте решили, что доедут аж до Иркутска.
Разные маршруты и одна цель – память о Великой Отечественной войне и воинах победителях. Прежде чем стартовать, цветы к Вечному огню цитадели над Бугом, и минута молчания в память о защитниках.
Место символическое – здесь первые шаги сделала война, ставшая общей болью и трагедией, как для белорусского, так и российского народов. Поэтому выбрали и общий маршрут – Брест-Иркутск – 15 тыс. км – предстоит проехать участникам автопробега приблизительно за полтора месяца
Проводив единомышленников в долгую дорогу, больше сотни автомобилей с государственными флагами отправились по местам боевой славы уже в Брестском районе.
В дороге к автопробегу присоединялись новые участники. Ближе к финишу колонна растянулась на несколько километров.
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Если в Минске получился такой, локальный автопробег – то в Бресте решили, что доедут аж до Иркутска. Разные маршруты и одна цель – память о Великой Отечественной...
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