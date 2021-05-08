В память о Великой Победе: в городе над Бугом стартовал автопробег по маршруту Брест-Иркутск

Источник материала: ОНТ

Если в Минске получился такой, локальный автопробег – то в Бресте решили, что доедут аж до Иркутска.

Разные маршруты и одна цель – память о Великой Отечественной войне и воинах победителях. Прежде чем стартовать, цветы к Вечному огню цитадели над Бугом, и минута молчания в память о защитниках.

Место символическое – здесь первые шаги сделала война, ставшая общей болью и трагедией, как для белорусского, так и российского народов. Поэтому выбрали и общий маршрут – Брест-Иркутск – 15 тыс. км – предстоит проехать участникам автопробега приблизительно за полтора месяца

Евгений и Елена Белинские, участники автопробега «Брест-Иркутск- Брест»: «В руках у меня капсула, которая будет передаваться по маршруту следования. И таких капсул 20, у нас остановки в двадцати городах России. Чтобы помнили, откуда всё пошло, кто первый начал защищать, сдерживал натиск».

Наталья Ильницкая, организатор автопробега: «Неважно город или деревня, там погибли советские солдаты. Сожжены тысячи деревень с детьми, женщинами, стариками, мы должны помнить День Победы, кто завоевал мир и свободу».

Проводив единомышленников в долгую дорогу, больше сотни автомобилей с государственными флагами отправились по местам боевой славы уже в Брестском районе.

В дороге к автопробегу присоединялись новые участники. Ближе к финишу колонна растянулась на несколько километров.

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