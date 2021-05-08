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МЧС провёл велопробег ко Дню Победы
Источник материала: ОНТ
Нет парада, но есть велопробеги. В этом году все они посвящены героям Великой отечественной войны.
Стартовой точкой в Минске выбрали Курган Славы, где сначала прошёл митинг а потом уже все отправились по маршруту с двумя остановками – у братской могилы бойцов Красной армии в деревне Королёв Стан и у такого же захоронения на въезде в столицу.
Здесь к колонне присоединились юные спасатели города Минска. Вместе доехали до Площади победы
Здесь к подножию монумента спасатели также возложили букеты цветов.
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Нет парада, но есть велопробеги. В этом году все они посвящены героям Великой отечественной войны. Стартовой точкой в Минске выбрали Курган Славы, где сначала...
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