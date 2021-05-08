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МЧС провёл велопробег ко Дню Победы

08.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МЧС провёл велопробег ко Дню Победы

Нет парада, но есть велопробеги. В этом году все они посвящены героям Великой отечественной войны.

Стартовой точкой в Минске выбрали Курган Славы, где сначала прошёл митинг а потом уже все отправились по маршруту с двумя остановками – у братской могилы бойцов Красной армии в деревне Королёв Стан и у такого же захоронения на въезде в столицу. 

Здесь к колонне присоединились юные спасатели города Минска. Вместе доехали до Площади победы

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Мы выбрали маршрут абсолютно неслучайно. От монумента Кургана славы, где соединились 4 фронта, которые освобождали нашу страну в результате операции Багратион. Прошли по местам, где захоронены воины. Только у въезда в город мы знаем, что более 30 тысяч воинов-освободителей захоронены у въезда».

Здесь к подножию монумента спасатели также возложили букеты цветов.

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Теги: Минск
 
 
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Нет парада, но есть велопробеги. В этом году все они посвящены героям Великой отечественной войны. Стартовой точкой в Минске выбрали Курган Славы, где сначала...
 
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