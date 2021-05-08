МЧС провёл велопробег ко Дню Победы

Источник материала: ОНТ

Нет парада, но есть велопробеги. В этом году все они посвящены героям Великой отечественной войны.

Стартовой точкой в Минске выбрали Курган Славы, где сначала прошёл митинг а потом уже все отправились по маршруту с двумя остановками – у братской могилы бойцов Красной армии в деревне Королёв Стан и у такого же захоронения на въезде в столицу.

Здесь к колонне присоединились юные спасатели города Минска. Вместе доехали до Площади победы

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Мы выбрали маршрут абсолютно неслучайно. От монумента Кургана славы, где соединились 4 фронта, которые освобождали нашу страну в результате операции Багратион. Прошли по местам, где захоронены воины. Только у въезда в город мы знаем, что более 30 тысяч воинов-освободителей захоронены у въезда».

Здесь к подножию монумента спасатели также возложили букеты цветов.

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