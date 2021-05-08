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Что будет вместо парада Победы и как к празднованию готовится Минск и регионы?

08.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет вместо парада Победы и как к празднованию готовится Минск и регионы?

9 Мая: как будут отмечать в Беларуси? Для большинства из нас это дата, которая имеет непосредственное отношение к нашим семьям.

Наши бабушки, для кого-то уже прабабушки и прадедушки – воевавшие или видевшие войну отмечают 75 лет с момента, когда прогремел последний выстрел и стало ясно – в войне победили они.

Главные события в стране развернутся в Минске – на площади Победы у обелиска героям.  Традиционное возложение цветов, поздравления ветеранам, вечером большой концерт – подготовка идёт уже больше недели, и как показала практика, нельзя найти фон лучше, чем «подвиг народа бессмертен».

Конечно это не единственная площадка в столице – возле Дворца спорта организуют большие гуляния. Так, чтобы можно было найти занятие для всей семьи, на такие праздники всегда берут малышей.

И это очень правильно – сложно придумать более действенный способ патриотичного воспитания. Тем более, что военную технику дети всегда принимают «на ура» – особенно если её можно потрогать, покататься на ней, рядом настоящие военные. Вот в Парке Победы всё так и будет происходить.

Похожую программу наметили в регионах. В Гродно станцуют вальс Победы на Кургане славы.

В Витебске, кроме праздничного шествия покажут новый спектакль «Письма», созданный на основе реальных фронтовых весточек.

Везде, конечно, возложат цветы к монументам солдат, в Брестской крепости подготовят отдельную программу.

Это будет хороший красивый праздник, когда белорусы вспомнят своих близких и отдадут дань уважения безымянным солдатам, которые сражались за то, чтобы Беларусь просто оставалась на карте.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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9 Мая: как будут отмечать в Беларуси? Для большинства из нас это дата, которая имеет непосредственное отношение к нашим семьям. Наши бабушки, для кого-то уже...
 
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