«Забег отважных» состоялся в столичном парке Победы

Источник материала: ОНТ

Понтонная переправа, водные препятствия с утяжелением, отвесные стены, в качестве преграды есть даже БТР– центр города превращают в одну большую спортивную площадку.

Несмотря на хмурую погоду на старт вышли около 2500 человек, много детей. Некоторые участники специально приехали их других городов целыми семьями

На финише – не только эмоции, но и памятные медали каждому. А победителям и призёрам – денежные призы и подарки от спонсоров.

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