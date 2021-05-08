При взрыве в карьере в Индии погибли 10 человек

Источник материала: ОНТ

В Индии в результате взрыва в карьере погибли 10 человек, еще несколько ранены, пишет газета Times of India.

По данным издания, взрыв произошел, когда рабочие бурили отверстия в граните, чтобы заложить взрывчатое вещество. Большое количество этого вещества привело к взрыву. Десять человек скончались на месте. Раненых госпитализировали.

Отмечается, что работы в карьере, возможно, проходили без специального разрешения.

ФОТО: pixabay

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