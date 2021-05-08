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Енот из США проводит дома бои MMA. Его главный друг и противник – всегда готовый к реваншам пес
Источник материала: ОНТ
В Айове (США) домашний енот Роджер очень любит устраивать дружеские бои с собакой. Домашние питомцы часами валяются на полу, пытаясь взять верх друг над другом. Очевидного победителя в таких схватках определить непросто – выигрывает то енот, то пес.
Видео с енотом-бойцом набирает популярность на
Фото: Pixabay
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В Айове (США) домашний енот Роджер очень любит устраивать дружеские бои с собакой. Домашние питомцы часами валяются на полу, пытаясь взять верх друг над другом....
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