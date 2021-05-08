Енот из США проводит дома бои MMA. Его главный друг и противник – всегда готовый к реваншам пес

Источник материала: ОНТ

В Айове (США) домашний енот Роджер очень любит устраивать дружеские бои с собакой. Домашние питомцы часами валяются на полу, пытаясь взять верх друг над другом. Очевидного победителя в таких схватках определить непросто – выигрывает то енот, то пес.



Роджера и его брата приютили люди, когда енотам было всего два дня. Маму животных убили, детеныши остались одни. Хозяйка рассказывает, что Роджер боится улицы и из-за этого сидит дома целыми днями. Домашний пес заслужил доверие енота, поэтому тот часто с ним играет.

Видео с енотом-бойцом набирает популярность на YouTube . За два дня ролик собрал свыше 24 тысяч просмотров.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram