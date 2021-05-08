В 2021 году инвалидам и участникам войны была оказана денежная помощь на сумму более 500 тыс. белорусских рублей

Источник материала: ОНТ

По данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, в 2021 году 1,9 тыс. инвалидов и участников ВОВ получили денежную помощь на оздоровление в размере более Br500 тыс., передаёт БЕЛТА.

В Республике Беларусь участники Великой Отечественной войны и инвалиды имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Средняя стоимость путевки в одну из 74 белорусских здравниц составляет около Br730. В период с 2019 по 2021 год правом на получения путёвки воспользовались 450 ветеранов ВОВ.

Граждане, которые не пользовались данными услугами, получили денежную помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин.

В 2019-2020 годах из республиканского бюджета на санаторно-курортное лечение и оздоровление инвалидов и участников войны было потрачено около Br2 млн.

Фото: БЕЛТА

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