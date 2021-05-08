ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В 2021 году инвалидам и участникам войны была оказана денежная помощь на сумму более 500 тыс. белорусских рублей

08.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В 2021 году инвалидам и участникам войны была оказана денежная помощь на сумму более 500 тыс. белорусских рублей

По данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, в 2021 году 1,9 тыс. инвалидов и участников ВОВ получили денежную помощь на оздоровление в размере более Br500 тыс., передаёт БЕЛТА.

В Республике Беларусь участники Великой Отечественной войны и инвалиды имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Средняя стоимость путевки в одну из 74 белорусских здравниц составляет около Br730. В период с 2019 по 2021 год правом на получения путёвки воспользовались 450 ветеранов ВОВ.

Граждане, которые не пользовались данными услугами, получили денежную помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин.

В 2019-2020 годах из республиканского бюджета на санаторно-курортное лечение и оздоровление инвалидов и участников войны было потрачено около Br2 млн.  

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, в 2021 году 1,9 тыс. инвалидов и участников ВОВ получили денежную помощь на оздоровление в размере более Br500...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин напомнил Лукашенко о моральном долге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by