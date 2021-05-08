Плюшевый аллигатор держал в страхе жителей Айовы: никто не знал, что он игрушечный

Источник материала: ОНТ

Жители Де-Мойна (Айова, США) увидели возле своего дома аллигатора. Хищник был 1,5 метра в длину. Подобное зрелище ужаснуло жильцов, которые поспешили спрятаться дома и вызвали службу отлова животных. На случай обращает внимание страница ARL Animal Services в Facebook.

Специалисты прибыли на место и выяснили, что полутораметровый аллигатор оказался плюшевым. Кто-то оставил игрушку на парковке, а местные жильцы не успели ее рассмотреть и перепугались.

Теперь игрушечный хищник никого не пугает, он «поселился» в офисе службы отлова животных.

Фото: facebook / ARLAnimalServices

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