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МОК уверен в безопасности проведения Олимпиады в Токио
Источник материала: ОНТ
Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс сообщил, что Олимпиада в Токио точно состоится, так как для защиты от COVID-19 спортсменов и местных жителей организаторами мероприятия был разработан «олимпийский пузырь по индивидуальному заказу». Об этом
Коутс заявил, что у организаторов Игр в Токио есть все необходимое, чтобы запланировать все мероприятия в безопасном формате.
Фото: Pixabay
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Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс сообщил, что Олимпиада в Токио точно состоится, так как для защиты от COVID-19 спортсменов и местных...
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