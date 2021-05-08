МОК уверен в безопасности проведения Олимпиады в Токио

Источник материала: ОНТ

Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс сообщил, что Олимпиада в Токио точно состоится, так как для защиты от COVID-19 спортсменов и местных жителей организаторами мероприятия был разработан «олимпийский пузырь по индивидуальному заказу». Об этом информирует Reuters.

Коутс заявил, что у организаторов Игр в Токио есть все необходимое, чтобы запланировать все мероприятия в безопасном формате.

Фото: Pixabay

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