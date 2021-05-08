Sputnik Беларусь представил спецпроекты в Брестской крепости – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фотовыставка "1941. Первые дни войны" уже открыта для посетителей Брестской крепости в руинах Белого замка. Авторы фотоэкспозиции подробно рассказывают о первых боях, как сражались за родные города, в том числе и Брест.

География – от Балтийского до Черного моря. Удивительные и трогательные кадры. Война в лицах, разрушенных зданиях. Отправка на фронт первых солдат, зарождение партизанского движения, трагедии мирного населения.

Корреспонденты "Совинформбюро" вели хронику тех бесчеловечных событий. Спустя годы те кадры можно увидеть их глазами на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Выставка будет работать до 29 июня.

"Этот проект особенный, хороший, для всех тех, кто сейчас будет посещать Брестскую крепость, он будет очень востребован. Особенно в День Победы, в канун героической обороны Брестской крепости. Это на самом деле достойный проект "Sputnik", который послужит делу мира. Он посвящен главному - отстаиванию исторической правды", - прокомментировал фотоэкспозицию "1941. Первые дни войны" генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин.

Еще один проект "Sputnik Беларусь" представил впервые: VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". Это документальная история о водружении красных знамен на Рейхстаг, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий.

Достаточно надеть специальные очки, чтобы погрузиться в 3D-реальность, оказаться на крыше здания Третьего рейха. Окажитесь в "теле" бойца, водрузите флаг над Рейхстагом. Ознакомиться с VR-реконструкцией можно до 9 мая и с 19 по 22 июня в "Армейском клубе".

"Военно-полевая почта Sputnik" на днях заработала в Музее истории Великой Отечественной войны, а теперь еще один стенд открыли у стен легендарной цитадели. В "полевой сумке" уже готовы к отправке сотни поздравлений.

Любой может отправить треугольную "фронтовую" открытку, которая стилизована под письма полевой почты. Письмо обязательно "улетит" в любую страну мира. Sputnik Беларусь доставит послание, нужно лишь написать адрес и пожелания близким или знакомым.

Проект работает с 8 по 9 мая в в "Армейском клубе" мемориала "Брестская крепость-герой".

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