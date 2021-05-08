Торжества в честь Дня Победы в Москве пройдут без приема в Кремле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Прием по случаю Дня Победы в Кремле в этом году не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Прием не запланирован", - сказал Песков, его слова цитирует РИА Новости.

Праздничные мероприятия, включая военный парад на Красной площади, пройдут в российской столице в День Победы 9 мая.

Ранее стало известно, что свои коррективы в воздушную часть парада может внести плохая погода - в Москве в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом, может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. Погода улучшится к вечеру - к запуску праздничного салюта.

По планам, в воздушной части московского парада планируется участие 76 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России, среди которых истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, ракетоносцы ту-160, бомбардировщики Су-24М и Ту-95МС, штурмовик Су-25.

Поздравление Путина

Накануне празднования Дня Победы президент РФ Владимир Путин направил поздравления лидерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны", – отметил российский лидер.

Глава государства передал поздравления и благодарность за военные подвиги всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.