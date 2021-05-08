|
Глава Минобороны вручил часы от Лукашенко двум Героям Советского союза
08.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин лично поздравил с Днем Победы двух оставшихся в Беларуси героев Советского союза, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
На данный момент в Беларуси остались в живых всего два Героя Советского Союза – Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов.
Виктор Хренин вручил героям памятные подарки от президента Александра Лукашенко - часы из лимитированной коллекции "Штурм Берлина". Для ветеранов также были организованы концерты образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил, с мини-концертом выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.
Василий Сергеевич Мичурин сейчас находится на лечении в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента. Музыкальное поздравление в исполнении курсантов и офицеров для него прозвучало под окнами госпиталя.
Глава Минобороны навестил дома Ивана Ильича Кустова с супругой, передал им подарки и поздравления от президента, для них также играл оркестр.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси остались всего двое ветеранов, имеющих высшую степени отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)