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Глава Минобороны вручил часы от Лукашенко двум Героям Советского союза

08.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин лично поздравил с Днем Победы двух оставшихся в Беларуси героев Советского союза, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

На данный момент в Беларуси остались в живых всего два Героя Советского Союза – Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов.

Виктор Хренин вручил героям памятные подарки от президента Александра Лукашенко - часы из лимитированной коллекции "Штурм Берлина". Для ветеранов также были организованы концерты образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил, с мини-концертом выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. 

Василий Сергеевич Мичурин сейчас находится на лечении в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента. Музыкальное поздравление в исполнении курсантов и офицеров для него прозвучало под окнами госпиталя.

Глава Минобороны навестил дома Ивана Ильича Кустова с супругой, передал им подарки и поздравления от президента, для них также играл оркестр.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси остались всего двое ветеранов, имеющих высшую степени отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых...
 
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