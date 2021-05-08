Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун перестал выходить на связь

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, вероятно, задержан.





Как информирует стачком на своих страницах в соцсетях, около десяти часов утра 8 мая Бокун сообщил, что неизвестные блокировали его в доме у родителей, вероятнее всего, будут задерживать.

«Обстоятельства выясняются», — пишет стачком. Текущее местонахождение Бокуна неизвестно.

На этой неделе в интервью «Народной Воле» Анатолий Бокун рассказал, что норвежский партнер «Беларуськалия» компания Yara решила отправить на белорусское предприятие своего представителя для наблюдения за ситуацией. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.

Стоит также отметить, что сопредседатель стачкома «Беларуськалия» в сентябре—октябре 2020 года отбыл в общей сложности 55 суток административного ареста. Освободили его только в конце октября.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления. Администрация ОАО «Беларуськалий» уволила его «за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценили как репрессии.