ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун перестал выходить на связь

08.05.2021 17:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, вероятно, задержан.

Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун перестал выходить на связь

Как информирует стачком на своих страницах в соцсетях, около десяти часов утра 8 мая Бокун сообщил, что неизвестные блокировали его в доме у родителей, вероятнее всего, будут задерживать.

«Обстоятельства выясняются», — пишет стачком. Текущее местонахождение Бокуна неизвестно.

На этой неделе в интервью «Народной Воле» Анатолий Бокун рассказал, что норвежский партнер «Беларуськалия» компания Yara решила отправить на белорусское предприятие своего представителя для наблюдения за ситуацией. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.

Стоит также отметить, что сопредседатель стачкома «Беларуськалия» в сентябре—октябре 2020 года отбыл в общей сложности 55 суток административного ареста. Освободили его только в конце октября.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления. Администрация ОАО «Беларуськалий» уволила его «за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценили как репрессии.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, вероятно, задержан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтруда: ветераны получат единовременные выплаты до 9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by