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Путин напомнил Лукашенко о моральном долге
Источник материала: Навiны
В преддверие Дня Победы Александр Лукашенко получил поздравительное послание от президента РФ Владимира Путина.
В документе, как передает пресс-служба Кремля, говорится, что «сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет».
По мнению российского лидера, «мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками».
Он также напомнил, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами».
Кроме Лукашенко поздравления получили Ильхам Алиев, Армен Саркисян, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Майя Санду, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев.
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В преддверие Дня Победы Александр Лукашенко получил поздравительное послание от президента РФ Владимира Путина.
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