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Путин напомнил Лукашенко о моральном долге

08.05.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В преддверие Дня Победы Александр Лукашенко получил поздравительное послание от президента РФ Владимира Путина.

Путин напомнил Лукашенко о моральном долге
Фото из архива пресс-службы президента РФ

В документе, как передает пресс-служба Кремля, говорится, что «сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет».

По мнению российского лидера, «мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками».

Он также напомнил, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами».

Кроме Лукашенко поздравления получили Ильхам Алиев, Армен Саркисян, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Майя Санду, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев.

 

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В преддверие Дня Победы Александр Лукашенко получил поздравительное послание от президента РФ Владимира Путина.
 
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