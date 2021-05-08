Путин напомнил Лукашенко о моральном долге

В преддверие Дня Победы Александр Лукашенко получил поздравительное послание от президента РФ Владимира Путина.



Фото из архива пресс-службы президента РФ

В документе, как передает пресс-служба Кремля, говорится, что «сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет».

По мнению российского лидера, «мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками».

Он также напомнил, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами».

Кроме Лукашенко поздравления получили Ильхам Алиев, Армен Саркисян, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Майя Санду, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев.