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Умер основатель бренда обуви для скейтбордистов и серферов

08.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пол Ван Дорен, основавший всемирно известную компанию Vans, скончался в возрасте 90 лет. Сообщение о его смерти появилось на странице бренда в Instagram.



В официальном заявлении представители компании отметили, что Пол был «не просто предпринимателем — он был новатором». Его компанию считают кульминацией экспериментов и упорной работы в обувной сфере. Причем не боялся он экспериментировать как в дизайне, так и в распространении и маркетинге продукции. Свою роль тут сыграло и умение работать с цифрами.

В итоге семейный обувной бизнес превратился во всемирно признанный бренд», — сказано в заявлении от Vans.
Компания специализируется на обуви, одежде и аксессуарах для поклонников уличной культуры. Ее основные клиенты — скейтбордисты, серферы, райдеры и сноубордисты. Но удобные обувь и одежда от Vans быстро вошли в гардероб молодежи по всему миру.

История Vans началась в 1966 году, когда Пол Ван Дорен вместе с братом Джеймсом Ваном и двумя партнерами Гордоном Ли и Сержем Делия основали компанию The Van Doren Rubber. Позже ее название сократили. Основная доля акций была за Полом Ван Дореном и Сержем Делия, а другие два акционера получили по 10%. В 1988 году компанию продали инвестиционной фирме McCown De Leeuw & Co. Paul почти за $75 млн. А в 2004-м Vans перешла VF Corporation за $396 млн, пишет Office Life.
 
 
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Пол Ван Дорен, основавший всемирно известную компанию Vans, скончался в возрасте 90 лет. Сообщение о его смерти появилось на странице бренда в Instagram.
 
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