«Рух» без проблем обыграл аутсайдера из Речицы, тренировал которого российский специалист

Источник материала: Tut.by

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8 мая в матчем в Бресте стартовал второй игровой день восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу . «Рух» без труда разобрался со «Спутником», которого на поле вывел российский тренер Виктор Кумыков.

Вчера «Неман» добыл первую победу со старта турнира. Игра проходила на тяжелом поле, которое долго поливал дождь, а работники стадиона лопатами разгоняли глубокую лужу .

Украшением тура станет игра в Солигорске, где встретятся два лидера. «Шахтер» примет БАТЭ. Между командами четыре очка, и поражение борисовчан сильно ударит по их чемпионским планам.

Пожалуй, эта игра станет главной в первом круге. «Горняки» идут на первом месте, победили во всех предыдущих турах, а их нападающий Дембо Дарбо прямо сейчас возглавляет бомбардирскую гонку. Гамбиец намолотил восемь голов и отдал три голевых паса!

До ответного матча полуфинала Кубка Беларуси «Шахтеру» никто не мог ничего противопоставить. Все линии команды укомплектованы сильными исполнителями. Даже не оптимальным составом коллектив из Солигорска без особого труда побеждает соперников, правда, не самых статусных.

Но тренер «Ислочи» смог сотворить сенсацию и выбить «горняков» из Кубка Беларуси. Каким образом это скажется на настроении команды из Солигорска перед важным матчем?



Дембо Дарбо против Борисова. Коллаж из фото «Шахтера» и БАТЭ

Что же касается БАТЭ, то к оборонительным позициям есть вопросы, а ворота защищает 17-летний вратарь, который еще не играл против такого нападения в чемпионате.

Атака у борисовчан выглядит неплохо. Стал забивать Максим Скавыш, не отстает от него и Стас Драгун, которого тренер сделал почти нападающим. В распоряжении коуча есть и талантливый узбек Шохбоз Умаров, способный на мастерстве решить момент. Несомненно, БАТЭ способен удивить команду Романа Григорчука.

Опрос Кто победит в главном матче первого круга? "Шахтер" 37% БАТЭ 37% Будет ничья 27% С этого устройства голос уже учтен 824 ответа

Этот матч завершит игры восьмого тура и пройдет 9 мая, начало в 20.30.





Ниже расписание всех матчей тура.

7 мая прошли две игры:

ФК «Сморгонь» — «Неман» — 0:2

ФК «Гомель» — ФК «Слуцк» — 4:1

8 мая состоятся три матча:

«Рух» — «Спутник» — 2:0

Брест. 8 мая. ОСК «Брестский».

Судьи: Д. Марков (Могилев), А. Филиппович, С. Гуща (оба — Минск).

«Рух»: Павлюченко, Печенин, Кики, Рахманов (к), Юзепчук, Тве (Черноок, 83), Шевченко (Цепенков, 89), Гречихо, Концевой (Никифоренко, 78), Савицкий (Диалло, 66), Садовский (Лаптев, 60).

«Спутник»: Руденок, Вукманич, Воловик, Ижаковский (Лукашевич, 85), Михаленко, Соловей (Курлович, 58), Федянин (Монастырский, 57), Ясинский (к) (Богданов, 86), Концедайлов, Козел (Грицкевич, 77), Смит.

Голы: 1:0 — Садовский (15). 2:0 — Печенин (32).

Предупреждения: Михаленко (16), Тве (19), Концедайлов (92+).

Брестчане в первом тайме решили исход матча, отгрузив два гола аутсайдеру из Речицы. «Спутник» на игру вывел российский тренер Виктор Кумыков, которого ранее по слухам назначили главным тренером, но руководство все отрицало.

«Спутник» прямо сейчас худшая команда элиты, которая пропустила 18 голов, забив всего три.

ФК «Минск» — ФК «Витебск», 18.30;

«Славия» — «Динамо-Брест», 20.30.

9 мая тур завершится еще тремя встречами:

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», 15.30;

«Ислочь» — «Динамо-Минск», 17.30;

«Шахтер» — БАТЭ, 20.30.

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