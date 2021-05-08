|
На подступах к Берлину. В Гомеле воспроизведут события весны 1945-го
08.05.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 8 мая – Sputnik. Около полусотни человек воссоздадут один из локальных боев Берлинской наступательной операции.
© Photo : Мария Амелина
Напомнить о событиях 76-летней давности взялся Гомельский областной музей военной славы. Идею поддержали члены военно-исторического клубного объединения "Честь мундира" и реконструкторы из разных уголков Беларуси.
Руководитель ВИКО "Честь мундира" Владимир Колот рассказал журналисту Sputnik, что в исторической реконструкции будет задействовано десять единиц техники времен Великой Отечественной войны из частных коллекций и фондов областного музея. Стрельба, взрывы, запах пороха, бои врукопашную – все это будет при любой погоде.
Сам же Владимир Колот примерит в этот день форму советского
После боя у зрителей будет час времени, чтобы сфотографироваться на фоне военной техники и пообщаться с участниками реконструкции.
Согласно историческим данным, Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года и победоносно завершилась 2 мая. Все это время противник упорно сопротивлялся, в Берлине была объявлена поголовная мобилизация мужчин от 15 до 65 лет. Но советским солдатам удалось взять город в кольцо протяженностью около ста километров. Штурм Рейхстага начался 25 апреля, а к утру 1 мая над ним был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военно-историческую реконструкцию в Гомеле покажут в День Победы на новой набережной Сожа ровно в полдень.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)