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На подступах к Берлину. В Гомеле воспроизведут события весны 1945-го

08.05.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 8 мая – Sputnik. Около полусотни человек воссоздадут один из локальных боев Берлинской наступательной операции. 

© Photo : Мария Амелина
День Победы в Гомеле: реконструкция боя и пять фейерверков

Напомнить о событиях 76-летней давности взялся Гомельский областной музей военной славы. Идею поддержали члены военно-исторического клубного объединения "Честь мундира" и реконструкторы из разных уголков Беларуси.

Руководитель ВИКО "Честь мундира" Владимир Колот рассказал журналисту Sputnik, что в исторической реконструкции будет задействовано десять единиц техники времен Великой Отечественной войны из частных коллекций и фондов областного музея. Стрельба, взрывы, запах пороха, бои врукопашную – все это будет при любой погоде.

Сам же Владимир Колот примерит в этот день форму советского мотоциклиста. На М-72 образца 1941 года он будет участвовать в бою с немецкой группировкой. К слову, это и другие раритетные авто можно увидеть в праздничной колонне утром 9 мая.

После боя у зрителей будет час времени, чтобы сфотографироваться на фоне военной техники и пообщаться с участниками реконструкции.

Согласно историческим данным, Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года и победоносно завершилась 2 мая. Все это время противник упорно сопротивлялся, в Берлине была объявлена поголовная мобилизация мужчин от 15 до 65 лет. Но советским солдатам удалось взять город в кольцо протяженностью около ста километров. Штурм Рейхстага начался 25 апреля, а к утру 1 мая над ним был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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