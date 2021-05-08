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МАЗ планируют создать СП по производству аккумуляторов для электротранспорта

08.05.2021 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» и ООО «Хелла» (Россия, входит в состав немецкой Hella Group) 6 мая подписали дорожную карту дальнейшего сотрудничества, которая определяет шаги по созданию совместного производства, сообщает пресс-служба Минского автозавода.

МАЗ планируют создать СП по производству аккумуляторов для электротранспорта

Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович и генеральный директор ООО «Хелла» Павел Гладкий.

«Подписание дорожной карты определяет шаги по созданию совместного производства систем хранения энергии для электротранспорта МАЗ», — пояснили в пресс-службе.

Как отмечают на МАЗе, автозавод и компанию «Хелла» связывают давние партнерские отношения. В частности, компания является поставщиком систем электрооборудования и аккумуляторных батарей для новейшего продукта Минского автозавода — электробусов «МАЗ 303Е10», первая партия которых отправилась к местам эксплуатации в столичный транспортный парк № 1 и областные центры.

Hella KGaA Hueck & Co. — производитель автомобильных деталей со штаб-квартирой в Липпштадте (Германия). Компания разрабатывает и производит светотехнику и электронные компоненты для автомобильной промышленности.

Hella входит в топ-50 мировых автомобильных поставщиков и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний Германии.

 

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ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» и ООО «Хелла» (Россия, входит в состав немецкой Hella Group) 6 мая подписали дорожную...
 
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